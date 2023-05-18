Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники за сутки уничтожили 510 оккупантов и 32 вражеские артсистемы

Ирина БалачукЧетверг, 18 мая 2023, 08:32
Защитники за сутки уничтожили 510 оккупантов и 32 вражеские артсистемы
Украинские защитники. Фото из Facebook ОК "Юг"

Россия в войне против Украины уже потеряла более 201 тысячи военных, 3 198 артиллерийских систем, 2 759 беспилотников и 7 373 боевых бронированных машины.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.23 ориентировочно:

  • личного состава − около 201 100 (+510) человек ликвидировано, 
  • танков − 3 773 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 373 (+8) ед,
  • артиллерийских систем − 3 198 (+32) ед,
  • РСЗО − 563 (+1) ед,
  • средств ПВО − 318 (+0) ед,
  • самолетов − 308 (+0) ед,
  • вертолетов − 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 759 (+11) ед,
  • крылатых ракет − 990 (+8) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 073 (+6) ед,
  • специальной техники − 418 (+1) ед.

Данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
Росcия
Британия уничтожает спебе с помощью Brexit, а Россия – с помощью войны
На саммите G7 не будут обсуждать полный запрет экспорта в Россию - Белый дом
США приветствовали продление "зерновой сделки" и упрекнули Россию за ее поведение
Последние новости
07:42
Обстрелы Херсонщины: россияне убили еще двух человек и троих ранили
07:24
Украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
Все новости...
Реклама: