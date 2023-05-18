Защитники за сутки уничтожили 510 оккупантов и 32 вражеские артсистемы
Четверг, 18 мая 2023, 08:32
Россия в войне против Украины уже потеряла более 201 тысячи военных, 3 198 артиллерийских систем, 2 759 беспилотников и 7 373 боевых бронированных машины.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.23 ориентировочно:
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- личного состава − около 201 100 (+510) человек ликвидировано,
- танков − 3 773 (+2) ед,
- боевых бронированных машин − 7 373 (+8) ед,
- артиллерийских систем − 3 198 (+32) ед,
- РСЗО − 563 (+1) ед,
- средств ПВО − 318 (+0) ед,
- самолетов − 308 (+0) ед,
- вертолетов − 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 759 (+11) ед,
- крылатых ракет − 990 (+8) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 073 (+6) ед,
- специальной техники − 418 (+1) ед.
Данные уточняются.