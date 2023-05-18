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У Пентагоні повторили, що не заперечують проти надання Україні F-16 іншими країнами – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 09:58
У Пентагоні повторили, що не заперечують проти надання Україні F-16 іншими країнами – ЗМІ
Фото pixabay.com

У Пентагоні заявили, що не будуть заперечувати проти передачі Україні американських винищувачів F-16 третіми країнами.

Про це у коментарі Politico заявив представник американського оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".

На прохання прокоментувати можливість відправки Україні F-16 іншими країнами чиновник Пентагону послався на статтю видання, опубліковану в січні 2023 року, в якій інший анонімний посадовець відомства сказав: "Я не думаю, що ми проти".

Однак, за словами представника Пентагону, такого рішення ще не ухвалено.

Тим часом, як зазначає видання, тиск на Білий дім у зв'язку з можливою передачею Україні винищувачів посилився після того, як Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на закупівлю F-16 для України.

Нагадаємо, у США неодноразово заявляли, що не планують відправляти винищувачі F-16 Україні.

За даними The New York Times, США не дозволяють розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 в Європі, попри готовність кількох країн провести такі тренування.

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Теми: СШАУкраїнавинищувачі
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