В Пентагоне повторили, что не возражают против предоставления Украине F-16 другими странами - СМИ

В Пентагоне заявили, что не будут возражать против передачи Украине американских истребителей F-16 третьими странами.

Об этом в комментарии Politico заявил представитель американского оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

На просьбу прокомментировать возможность отправки Украине F-16 другими странами чиновник Пентагона сослался на статью издания, опубликованную в январе 2023 года, в которой другой анонимный чиновник ведомства сказал: "Я не думаю, что мы против".

Реклама:

Однако, по словам представителя Пентагона, такое решение еще не принято.

Между тем, как отмечает издание, давление на Белый дом в связи с возможной передачей Украине истребителей усилилось после того, как Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на закупку F-16 для Украины.

Напомним, в США неоднократно заявляли, что не будут отправлять истребители F-16 Украине.

ВИДЕО ДНЯ

По данным The New York Times, США не разрешают начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в Европе, несмотря на готовность нескольких стран провести такие тренировки.