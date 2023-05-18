Курську область РФ атакував безпілотник: поранені 2 прикордонників − росЗМІ

Два російські прикордонники дістали поранення внаслідок атаки безпілотника на автомобільний пропускний пункт Суджа в Курській області 17 травня, повідомляють російські Telegram-канали.

Джерело: Telegram-канали Mash, Astra, губернатор Курської РФ області Роман Старовойт у Telegram

Деталі: За даними Mash, снаряд на автомобільний пропускний пункт "Суджа" в Курській області за 200 метрів від держкордону з Україною нібито скинув коптер ЗСУ.

Два прикордонники дістали осколкові поранення. Повідомляють, що це сталося близько 19:30 17 травня.

Astra зазначає, що до Суджанської ЦРЛ госпіталізували прикордонників Артема Постнікова та Руслана Кена.

Водночас губернатор Курської області РФ Роман Старовойт нічого про поранених не повідомляє.

За словами чиновника, 17 травня в Суджанському районі прикордонники нібито збили українські дрони-камікадзе.

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Фото з telegram Губернатора РоманА Старовойта

"Їх зупинили безпосередньо на кордоні. Обидва БПЛА при падінні вибухнули. Осколки пошкодили тільки екскаватор, що стояв поруч", − запевняє російський губернатор.