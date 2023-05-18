Курскую область РФ атаковал беспилотник: ранены 2 пограничника − росСМИ

Два российских пограничника получили ранения в результате атаки беспилотника на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области 17 мая, сообщают российские Telegram-каналы.

Источник: Telegram-каналы Mash, Astra, губернатор Курской РФ области Роман Старовойт в Telegram

Детали: По данным Mash, снаряд на автомобильный пропускной пункт "Суджа" в Курской области в 200 метрах от госграницы с Украиной якобы сбросил коптер ВСУ.

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Два пограничника получили осколочные ранения. Сообщается, что это произошло около 19:30 17 мая.

Astra отмечает, что в Суджанскую ЦРБ с госпитализированы пограничники Артем Постников и Руслан Кен.

Вместе с тем губернатор Курской области РФ Роман Старовойт ничего о раненых не сообщает.

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По словам чиновника, 17 мая в Суджанском районе пограничники якобы сбили украинские дроны-камикадзе.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ГУБЕРНАТОРА РОМАНА СТАРОВОЙТА

"Их остановили непосредственно на границе. Оба БПЛА при падении взорвались. Осколки повредили только стоящий рядом экскаватор", − уверяет российский губернатор.