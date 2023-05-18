Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ на бахмутському напрямку за добу просунулися на 150-1700 м − Череватий

Ірина БалачукЧетвер, 18 травня 2023, 11:06
ЗСУ на бахмутському напрямку за добу просунулися на 150-1700 м − Череватий
Скриншот з deepstatemap.live

Оборонці України просунулися вперед на бахмутському напрямку на відстань від 150 до 1700 метрів за добу, знищивши у боях 130 окупантів та взявши у полон 4.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону 18 травня

Пряма мова Череватого: "Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України... В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за добу від 150 до 1700 м вдалося нам пройти".

Реклама:

Деталі: Він додав, що окупанти змушені втікати, коли "їм добряче насипають".

Водночас Череватий зазначив, що противник все ж намагається взяти майже вщент знищений ним же Бахмут.

Зокрема, росіяни 487 разів вдарили зі ствольної та реактивної артилерії по українських позиціях. Також відбулося 25 бойових зіткнень, 6 авіанальотів.

ВІДЕО ДНЯ

Захисники у боях знищили 130 окупантів та 4 взяли в полон. Ще 145 загарбників зазнали поранень.

Також українські воїни знищили 2 самохідні артилерійські установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" і 8 польових складів із боєприпасами ворога.

Теми: Бахмутвійнаконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
ОВА: На Хмельниччині, Житомирщині й в Одесі були влучання, в низці областей ракети збили
Лукашенко про український контрнаступ: каже, що дезінформація, але просить переговорів
В ГУР відреагували на вибух залізниці в Криму: колії стомилися
Білий дім про контрнаступ ЗСУ: Нехай українці самі скажуть, що вони роблять
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: