ЗСУ на бахмутському напрямку за добу просунулися на 150-1700 м − Череватий

Оборонці України просунулися вперед на бахмутському напрямку на відстань від 150 до 1700 метрів за добу, знищивши у боях 130 окупантів та взявши у полон 4.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону 18 травня

Пряма мова Череватого: "Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України... В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за добу від 150 до 1700 м вдалося нам пройти".

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Деталі: Він додав, що окупанти змушені втікати, коли "їм добряче насипають".

Водночас Череватий зазначив, що противник все ж намагається взяти майже вщент знищений ним же Бахмут.

Зокрема, росіяни 487 разів вдарили зі ствольної та реактивної артилерії по українських позиціях. Також відбулося 25 бойових зіткнень, 6 авіанальотів.

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Захисники у боях знищили 130 окупантів та 4 взяли в полон. Ще 145 загарбників зазнали поранень.

Також українські воїни знищили 2 самохідні артилерійські установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" і 8 польових складів із боєприпасами ворога.