Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ на бахмутском направлении за сутки продвинулись на 150-1700 м − Череватый

Ирина БалачукЧетверг, 18 мая 2023, 11:06
ВСУ на бахмутском направлении за сутки продвинулись на 150-1700 м − Череватый
Скриншот из deepstatemap.live

Защитники Украины продвинулись вперед на бахмутском направлении на расстояние от 150 до 1700 метров за сутки, уничтожив в боях 130 оккупантов и взяв в плен 4.

Источник: представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона 18 мая

Прямая речь Череватого: "Бахмут остается эпицентром боевых действий на востоке Украины... В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за сутки от 150 до 1700 м удалось нам пройти".

Реклама:

Детали: Он добавил, что оккупанты вынуждены бежать, когда "им хорошо насыпают".

В то же время Череватый отметил, что противник все же пытается взять почти полностью уничтоженный им же Бахмут.

В частности, россияне 487 раз ударили из ствольной и реактивной артиллерии по украинским позициям. Также произошло 25 боевых столкновений, 6 авианалетов.

ВИДЕО ДНЯ

Защитники в боях уничтожили 130 оккупантов и 4 взяли в плен. Еще 145 захватчиков получили ранения.

Также украинские воины уничтожили 2 самоходные артиллерийские установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" и 8 полевых складов с боеприпасами врага.

Темы: Бахмутвойнаконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Лукашенко об украинском контрнаступлении: говорит, что дезинформация, но просит переговоров
ОВА: На Хмельнитчине, Житомирщине и в Одессе были попадания, в ряде областей ракеты сбили
В ГУР отреагировали на взрыв железной дороги в Крыму: пути устали
Белый дом о контрнаступлении ВСУ: Пусть украинцы сами скажут, что они делают
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
Все новости...
Реклама: