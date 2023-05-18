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ВСУ на бахмутском направлении за сутки продвинулись на 150-1700 м − Череватый

Ирина БалачукЧетверг, 18 мая 2023, 11:06
ВСУ на бахмутском направлении за сутки продвинулись на 150-1700 м − Череватый
Скриншот из deepstatemap.live

Защитники Украины продвинулись вперед на бахмутском направлении на расстояние от 150 до 1700 метров за сутки, уничтожив в боях 130 оккупантов и взяв в плен 4.

Источник: представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона 18 мая

Прямая речь Череватого: "Бахмут остается эпицентром боевых действий на востоке Украины... В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за сутки от 150 до 1700 м удалось нам пройти".

Детали: Он добавил, что оккупанты вынуждены бежать, когда "им хорошо насыпают".

В то же время Череватый отметил, что противник все же пытается взять почти полностью уничтоженный им же Бахмут.

В частности, россияне 487 раз ударили из ствольной и реактивной артиллерии по украинским позициям. Также произошло 25 боевых столкновений, 6 авианалетов.

Защитники в боях уничтожили 130 оккупантов и 4 взяли в плен. Еще 145 захватчиков получили ранения.

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Также украинские воины уничтожили 2 самоходные артиллерийские установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" и 8 полевых складов с боеприпасами врага.

Темы: Бахмутвойнаконтрнаступление
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