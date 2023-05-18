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Екскомандир "Вагнера", який попросив притулку в Норвегії, хоче повернутися в Росію

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 11:59

Колишній командир російської ПВК "Вагнер", який попросив про притулок у Норвегії, заявив у середу, що хоче повернутися в Росію, навіть якщо це може становити ризик для його життя.

Про це йдеться в публікації агентства Reuters, повідомляє "Європейська правда".

26-річний Андрєй Медведєв сказав, що відчував себе "якимось хлопчиком у великій грі", частиною якої він більше не хоче бути.

"Нещодавно я вирішив, що готовий повернутися до Російської Федерації. Я звернувся до російського посольства в Осло за допомогою, щоб мені допомогли повернутися", – сказав Медведєв в одному з п'яти коротких відео у середу. Він додав, що ухвалив це рішення самостійно.

"Я сподівався, що зможу знайти тут (у Норвегії. – Ред.) мир і спокій, що зможу залишити всю політику, війну, армію позаду, але якось не вийшло", – сказав Медведєв.

За його словами, у четвер він подасть документи, необхідні для повернення в РФ.

"Подивимося, що буде в Росії. Якщо мене вб'ють – добре. Не вб'ють – велике спасибі. Якщо житиму – ще більше спасибі", – додав він.

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У квітні Медведєв був засуджений за участь у бійці в барі в Осло і носіння пневматичної зброї.

Тоді він сказав агентству Reuters, що дивиться в майбутнє, вивчає норвезьку мову і сподівається отримати притулок.

Медведєв втік з Росії через кордон з Норвегією в січні. За його словами, він перетнув паркани з колючим дротом і уникнув прикордонного патруля з собаками, коли біг під звуки пострілів російських прикордонників через ліс і замерзлу річку.

Тоді Медведєв заявив, що шукає притулку в Норвегії, оскільки боїться за своє життя. Він стверджував, що став свідком вбивств і жорстокого поводження з російськими полоненими, завербованими "вагнерівцями" для участі в бойових діях в Україні.

Медведєв був командиром підрозділу, до якого входив Євгеній Нужин – найманець "Вагнера", чию страту кувалдою зафіксували на відео, що з’явилося в мережі в листопаді 2022 року.

Теми: Вагнер
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