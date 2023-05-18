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Экс-командир "Вагнера", попросивший убежище в Норвегии, хочет вернуться в Россию

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 11:59

Бывший командир российской ЧВК "Вагнер", который попросил об убежище в Норвегии, заявил в среду, что хочет вернуться в Россию, даже если это может представлять риск для его жизни.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".

26-летний Андрей Медведев сказал, что чувствовал себя "каким-то мальчиком в большой игре", частью которой он больше не хочет быть.

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"Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в российское посольство в Осло за помощью, чтобы мне помогли вернуться", – сказал Медведев в одном из пяти коротких видео в среду. Он добавил, что принял это решение самостоятельно.

"Я надеялся, что смогу найти здесь (в Норвегии. – Ред.) мир и покой, что смогу оставить всю политику, войну, армию позади, но как-то не получилось", – сказал Медведев.

По его словам, в четверг он подаст документы, необходимые для возвращения в РФ.

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"Посмотрим, что будет в России. Если меня убьют – хорошо. Не убьют – большое спасибо. Если буду жить – еще большее спасибо", – добавил он.

В апреле Медведев был осужден за участие в драке в баре в Осло и ношение пневматического оружия.

Тогда он сказал агентству Reuters, что смотрит в будущее, изучает норвежский язык и надеется получить убежище.

Медведев бежал из России через границу с Норвегией в январе. По его словам, он пересек заборы с колючей проволокой и избежал пограничного патруля с собаками, когда бежал под звуки выстрелов российских пограничников через лес и замерзшую реку.

Тогда Медведев заявил, что ищет убежища в Норвегии, поскольку боится за свою жизнь. Он утверждал, что стал свидетелем убийств и жестокого обращения с российскими пленными, завербованными "вагнеровцами" для участия в боевых действиях в Украине.

Медведев был командиром подразделения, в которое входил Евгений Нужин – наемник "Вагнера", чью казнь кувалдой зафиксировали на видео, появившемся в сети в ноябре 2022 года.

Темы: Вагнер
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