В окупації росіяни "арештовують" місцевих чоловіків і готують їх воювати проти України – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські загарбники влаштовують облави на окупованих територіях заарештовують там чоловіків і намагаються створити з них "резерв" для участі в бойових діях.

Джерело: Маляр у Telegram

Дослівно: "Ворог намагається створити резерви з місцевих мешканців тимчасово окупованих територій.

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Мета - екстренне поповнення особовим складом передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі".

Деталі: За її словами, в окремих населених пунктах на окупованій території України окупанти здійснюють облави і затримують місцевих мешканців.

Під час цих облав чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують, переважно за надуманими приводами.

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Далі цих чоловіків відправляють до польових таборів, де перебувають завезені з російських в’язниць злочинці, які погодились брати участь у бойових діях.

Наразі поблизу населених пунктів Рогове та Можніківка Луганської області облаштовано декілька таких таборів, до яких під конвоєм з РФ доставляються партії завербованих ув’язнених.

Разом з ними там утримуються місцеві чоловіки, які були затримані за незначні правопорушення і не погодились підтримувати окупантів.

До кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів з прибуттям ще двох партій в’язнів з Росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю.

Наразі в зазначених таборах перебуває понад 800 осіб, з якими проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки, які планують завершити протягом місяця.

Після проходження курсу бойової підготовки, з в’язнями укладуть контракти, які передбачають участь у бойових діях.