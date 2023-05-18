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В окупації росіяни "арештовують" місцевих чоловіків і готують їх воювати проти України – Маляр

Альона Мазуренко Четвер, 18 травня 2023, 12:45
В окупації росіяни арештовують місцевих чоловіків і готують їх воювати проти України – Маляр
ГАННА МАЛЯР. ФОТО НАЗАРА ВОЛОШИНА / АРМІЯINFORM

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські загарбники влаштовують облави на окупованих територіях заарештовують там чоловіків і намагаються створити з них "резерв" для участі в бойових діях. 

Джерело: Маляр у Telegram

Дослівно: "Ворог намагається створити резерви з місцевих мешканців тимчасово окупованих територій.

Мета - екстренне поповнення особовим складом передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі".

Деталі: За її словами, в окремих населених пунктах на окупованій території України окупанти здійснюють облави і затримують місцевих мешканців.

Під час цих облав чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують, переважно за надуманими приводами.

Далі цих чоловіків відправляють до польових таборів, де перебувають завезені з російських в’язниць злочинці, які погодились брати участь у бойових діях.

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Наразі поблизу населених пунктів Рогове та Можніківка Луганської області облаштовано декілька таких таборів, до яких під конвоєм з РФ доставляються партії завербованих ув’язнених.

Разом з ними там утримуються місцеві чоловіки, які були затримані за незначні правопорушення і не погодились підтримувати окупантів.

До кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів з прибуттям ще двох партій в’язнів з Росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю.

Наразі в зазначених таборах перебуває понад 800 осіб, з якими проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки, які планують завершити протягом місяця.

Після проходження курсу бойової підготовки, з в’язнями укладуть контракти, які передбачають участь у бойових діях.

Теми: окупаціявійнаРосія
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