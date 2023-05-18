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В оккупации россияне "арестовывают" местных мужчин и готовят их воевать против Украины – Маляр

Алена МазуренкоЧетверг, 18 мая 2023, 12:45
В оккупации россияне арестовывают местных мужчин и готовят их воевать против Украины – Маляр
ГАННА МАЛЯР. ФОТО НАЗАРИЯ ВОЛОШИНА / АРМІЯINFORM

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские захватчики устраивают облавы на оккупированных территориях арестовывают там мужчин и пытаются создать из них "резерв" для участия в боевых действиях.

Источник: Маляр в Telegram

Дословно: "Враг пытается создать резервы из местных жителей временно оккупированных территорий.

Цель - экстренное пополнение личным составом передовых подразделений своих войск, которые ежедневно несут большие потери в живой силе".

Детали: По ее словам, в отдельных населенных пунктах на оккупированной территории Украины оккупанты осуществляют облавы и задерживают местных жителей.

Во время этих облав мужчин, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, арестовывают, преимущественно по надуманным поводам.

Далее этих мужчин отправляют в полевые лагеря, где находятся завезенные из российских тюрем преступники, которые согласились участвовать в боевых действиях.

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Маляр сообщила, что сейчас вблизи населенных пунктов Роговое и Можниковка Луганской области обустроено несколько таких лагерей, в которые под конвоем из РФ доставляются партии завербованных заключенных.

Вместе с ними там содержатся местные мужчины, которые были задержаны за незначительные правонарушения и не согласились поддерживать оккупантов.

До конца мая ожидается увеличение численности личного состава лагерей с прибытием еще двух партий заключенных из России, осужденных преимущественно за совершение убийств с особой жестокостью.

Сейчас в указанных лагерях находится более 800 человек, с которыми проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки, которые планируют завершить в течение месяца.

После прохождения курса боевой подготовки, с заключенными заключат контракты, предусматривающие участие в боевых действиях.

Темы: оккупациявойнаРосcия
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