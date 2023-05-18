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Білий дім про контрнаступ ЗСУ: Нехай українці самі скажуть, що вони роблять

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 13:15

У Білому домі не змогли відповісти на запитання, чи розпочала Україна очікуваний контрнаступ для звільнення захоплених Росією територій.

Про це заявив на брифінгу радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".

"Як ви знаєте, це не схоже на висадку в "день Д" на пляжі. Ці види бойових дій більш динамічні, багатошарові, багатогранні", — сказав Салліван.

Він відмовився казати, чи розпочали Сили оборони України свій наступ.

"Нехай українці самі охарактеризують і опишуть те, що вони роблять. Скажу лише, що в деяких частинах України ведуться інтенсивні бойові дії, як ми нещодавно бачили на прикладі боїв навколо Бахмута", – зазначив Салліван.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україні все ще потрібно "трохи більше часу", перш ніж вона почне контрнаступ. Це потрібно, щоб дозволити більшій частині обіцяної західної військової допомоги прибути в Україну.

Теми: СШАконтрнаступ
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