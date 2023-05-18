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Белый дом о контрнаступлении ВСУ: Пусть украинцы сами скажут, что они делают

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 13:15

В Белом доме не смогли ответить на вопрос, начала ли Украина ожидаемое контрнаступление для освобождения захваченных Россией территорий.

Об этом заявил на брифинге советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда".

"Как вы знаете, это не похоже на высадку в "день Д" на пляже. Эти виды боевых действий более динамичные, многослойные, многогранные", – сказал Салливан.

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Он отказался говорить, начали ли Силы обороны Украины свое наступление.

"Пусть украинцы сами охарактеризуют и опишут то, что они делают. Скажу лишь, что в некоторых частях Украины ведутся интенсивные боевые действия, как мы недавно видели на примере боев вокруг Бахмута", – отметил Салливан.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украине все еще нужно "немного больше времени", прежде чем она начнет контрнаступление. Это нужно, чтобы позволить большей части обещанной западной военной помощи прибыть в Украину.

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Темы: СШАконтрнаступление
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