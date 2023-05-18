Правоохоронці встановили ще 2 росіян, які убивали цивільних у Бучі

Правоохоронці встановили ще двох російських злочинців, які убивали жителів Бучі під час тимчасової окупації Київської області.

Джерело: МВС у Twitter

Дослівно МВС: "Встановлено 2-х російських військових, які розстрілювали цивільних в Бучі. Це командир парашутно-десантної роти та командир відділення 137-го парашутно-десантного полку, 106 десантної дивізії".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що окупантам інкримінують "порушення законів та звичаїв війни", що передбачає до 12 років в'язниці.

Читайте також: Евакуйовані з пекла. Про що говорять люди, які вирвались з Бучі і Гостомеля

Вбивство на розі Водопровідної та Яблунської. Різанина в Бучі

ВІДЕО ДНЯ

Трагедія всієї Київщини й однієї родини в Бучі. Що відомо про злочини за пів року і як відновлюється область