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Правоохоронці встановили ще 2 росіян, які убивали цивільних у Бучі

Ірина БалачукЧетвер, 18 травня 2023, 14:22
Правоохоронці встановили ще 2 росіян, які убивали цивільних у Бучі
Російські окупанти. Фото з Twitter МВС

Правоохоронці встановили ще двох російських злочинців, які убивали жителів Бучі під час тимчасової окупації Київської області.

Джерело: МВС у Twitter

Дослівно МВС: "Встановлено 2-х російських військових, які розстрілювали цивільних в Бучі. Це командир парашутно-десантної роти та командир відділення 137-го парашутно-десантного полку, 106 десантної дивізії".

Деталі: Повідомляється, що окупантам інкримінують "порушення законів та звичаїв війни", що передбачає до 12 років в'язниці.

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Теми: БучаМВСвійна
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