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Правоохранители установили еще 2 россиян, которые убивали гражданских в Буче

Ирина БалачукЧетверг, 18 мая 2023, 14:22
Правоохранители установили еще 2 россиян, которые убивали гражданских в Буче
Российские оккупанты. Фото из Twitter МВД

Правоохранители установили еще двух российских преступников, которые убивали жителей Бучи во время временной оккупации Киевской области.

Источник: МВД в Twitter

Дословно МВД: "Установлено 2-х российских военных, которые расстреливали гражданских в Буче. Это командир парашютно-десантной роты и командир отделения 137-го парашютно-десантного полка, 106 десантной дивизии".

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Детали: Сообщается, что оккупантам инкриминируют "нарушение законов и обычаев войны", что предусматривает до 12 лет тюрьмы.

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Темы: БучаМВДвойна
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