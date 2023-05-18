Генсек НАТО вірить у збереження підтримки України, навіть якщо війна затягнеться

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Захід підтримуватиме Україну у війні стільки, скільки буде потрібно, і ця підтримка не похитнеться.

Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Генсек повторив, що президент РФ Владімір Путін припустився двох великих стратегічних помилок, коли вторгся в Україну.

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"Одна з них полягає в тому, що він повністю недооцінив українців, український народ, збройні сили і політичне керівництво. Але він також недооцінив НАТО і його партнерів. Я вражений єдністю і рішучістю союзників і партнерів у підтримці України. НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – заявив Столтенберг, відповідаючи на питання про ризики зменшення підтримки України у разі затягування війни.

"Звичайно, у 31 демократичній країні існують різні голоси, різні думки, і дослухатися до них – це частина демократії. Але я вірю, що наші відкриті суспільства усвідомлять, наскільки небезпечною для свободи, демократії та плюралізму буде перемога Путіна", – вважає генсек Альянсу.

За його словами, якщо Путін переможе в Україні, це стане сигналом, що використання військової сили дозволить авторитарним лідерам отримати те, чого вони хочуть.

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Як повідомлялося, Єнс Столтенберг вважає, що незалежно від рішення саміту Альянсу у 2008 році, де Україна не отримала План дій щодо членства, напад Росії на Україну є нічим не виправданим порушенням міжнародного права.