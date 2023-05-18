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Генсек НАТО верит в сохранение поддержки Украины, даже если война затянется

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 16:19

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Запад будет поддерживать Украину в войне столько, сколько потребуется, и эта поддержка не пошатнется.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Генсек повторил, что президент РФ Владимир Путин допустил две большие стратегические ошибки, когда вторгся в Украину.

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"Одна из них заключается в том, что он полностью недооценил украинцев, украинский народ, вооруженные силы и политическое руководство. Но он также недооценил НАТО и его партнеров. Я поражен единством и решимостью союзников и партнеров в поддержке Украины. НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о рисках уменьшения поддержки Украины в случае затягивания войны.

"Конечно, в 31 демократической стране существуют разные голоса, разные мнения, и прислушиваться к ним – это часть демократии. Но я верю, что наши открытые общества осознают, насколько опасной для свободы, демократии и плюрализма будет победа Путина", – считает генсек Альянса.

По его словам, если Путин победит в Украине, это станет сигналом, что использование военной силы позволит авторитарным лидерам получить то, чего они хотят.

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Как сообщалось, Йенс Столтенберг считает, что независимо от решения саммита Альянса в 2008 году, когда Украина не получила План действий по членству, нападение России на Украину является ничем не оправданным нарушением международного права.

Темы: НАТОУкраина
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