Пляжного сезону в Києві не буде – влада

У столиці не планують відкривати пляжний сезон, киянам та гостям міста рекомендують утриматись від відвідування пляжів.

Джерело: Київська міська державна адміністрація у Telegram із посиланням на відповідне рішення Ради оборони міста

Деталі: Як зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на тлі постійних атак ворога на столицю киянам і гостям міста наполегливо радять поки не відвідувати пляжі та інші зони відпочинку, оскільки там відсутні укриття і сховища.

Що передувало: Останнім часом російські війська стали частіше обстрілювати Київ.

Зокрема, у ніч на 18 травня над столицею активно працювало ППО. Уламки ворожих ракет упали в Дарницькому та ще кількох районах міста.