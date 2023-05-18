Пляжного сезона в Киеве не будет - власти

В столице не планируют открывать пляжный сезон, киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения пляжей.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram со ссылкой на соответствующее решение Совета обороны столицы

Детали: Как отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, на фоне постоянных атак врага на столицу киевлянам и гостям города настоятельно советуют пока не посещать пляжи и другие зоны отдыха, поскольку там отсутствуют укрытия и убежища.

Что предшествовало: В последнее время российские войска стали чаще обстреливать Киев.

В частности, в ночь на 18 мая над столицей активно работало ПВО. Обломки упали вражеских ракет в Дарницком и еще нескольких районах города.