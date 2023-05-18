Зеленський очолив раду з деокупації Криму й ініціює меморіал депортації кримських татар

Президент Володимир Зеленський очолив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму і запропонував представниками Меджлісу створити меморіал, який би нагадував про злочини проти кримськотатарського народу.

Джерело: Зеленський у промові до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, указ на сайті президента

Деталі: У День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Володимир Зеленський зустрівся з представниками Меджлісу кримськотатарського народу на території офісу Кримської платформи.

Глава держави наголосив, що сьогодні Україна вшановує пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу, проти якого 79 років тому був скоєний злочин геноциду.

За словами Зеленського, тоді "сотні тисяч людей були вигнані на чужину", а весь народ "позбавили рідного дому і намагалися стерти у Криму все, що говорило про нього".

Пряма мова: "Пан Мустафа Джемілєва говорив, що історія кримськотатарського народу склалася таким чином, що її найбільш визначною датою став день трауру. І водночас 18 травня стало й днем консолідації кримськотатарського народу заради відновлення своїх прав, повернення додому.

Ми робимо все, щоб додати до нашої спільної історії день нашої спільної перемоги, який відкриє надійний шлях додому для всіх наших людей… Щоб катастрофи, які знищували наших людей, перестали бути відкритими ранами, які переходять від покоління до покоління, ми маємо розбити джерело цих катастроф – і ми це обов'язково зробимо.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, історія – це не лише події, це й місця, в яких серця людей на мить завмирають, коли торкаються трагічних моментів історії.

Кримськотатарський народ заслуговує на повноцінний центральний меморіал, який би нагадував про злочин, що був скоєний проти кримськотатарського народу, про жертв депортації, про силу народу, який зберігся. Мені здається, це дуже важливо.

Шановні присутні, перш за все Мустафа-ага, я пропоную, щоб ми разом попрацювали над такою ідеєю, над такою пропозицією – і обрали найкращий варіант, щоб з'явилося таке місце. Я думаю, за 80 років народ цього заслужив. І я впевнений, що це важливо для всієї України".

Деталі: Зеленський зазначив, що 79 років тому проти кримськотатарського народу був скоєний злочин геноциду – а тепер "зло повернулося", змінивши свої символи, але не сутність.

Він переконаний: "Що б не робила Росія, її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу нашу частинку нашої держави. Це – наш із вами дім. Впевнений, що прийде час, коли ми всі разом зможемо 18 травня зустрітись у впевненості – що у нашому Криму, у його квітучих садах та у гостинних домах є вільне життя, є теплі спогади бабусь і дідусів, є усмішки дітей. І немає єдиного – немає жодного сліду окупації".

Зеленський наголосив, що робота над поверненням Криму під контроль України триває і держава готується до реінтеграції півострова.

Президент повідомив, що 18 травня він підписав указ щодо консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополь.

Указом №283/2023, зокрема, затверджується персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Головою цієї ради є Володимир Зеленський.

Довідка: Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя було створено 15 серпня 2022 року указом президента №579/2022.