Зеленский возглавил совет по деоккупации Крыма и инициирует мемориал депортации крымских татар

Президент Владимир Зеленский возглавил Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и предложил представителями Меджлиса создать мемориал, который бы напоминал о преступлениях против крымскотатарского народа.

Источник: Зеленский в речи ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, указ на сайте президента

Детали: В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Владимир Зеленский встретился с представителями Меджлиса крымскотатарского народа на территории офиса Крымской платформы.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Украина чтит память жертв депортации крымскотатарского народа, против которого 79 лет назад было совершено преступление геноцида.

По словам Зеленского, тогда "сотни тысяч людей были изгнаны на чужбину", а весь народ "лишили родного дома и пытались стереть в Крыму все, что говорило о нем".

Прямая речь: "Господин Мустафа Джемилев говорил, что история крымскотатарского народа сложилась таким образом, что ее наиболее выдающейся датой стал день траура. И одновременно 18 мая стало и днем консолидации крымскотатарского народа ради восстановления своих прав, возвращения домой.

Мы делаем все, чтобы добавить к нашей общей истории день нашей общей победы, который откроет надежный путь домой для всех наших людей... Чтобы катастрофы, которые уничтожали наших людей, перестали быть открытыми ранами, которые переходят от поколения к поколению, мы должны разбить источник этих катастроф – и мы это обязательно сделаем.

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Впрочем, история – это не только события, это и места, в которых сердца людей на мгновение замирают, когда касаются трагических моментов истории.

Крымскотатарский народ заслуживает полноценного центрального мемориала, который бы напоминал о преступлении, совершенном против крымскотатарского народа, о жертвах депортации, о силе народа, который сохранился. Мне кажется, это очень важно.

Уважаемые присутствующие, прежде всего Мустафа-ага, я предлагаю, чтобы мы вместе поработали над такой идеей, над таким предложением – и выбрали наилучший вариант, чтобы появилось такое место. Я думаю, за 80 лет народ этого заслужил. И я уверен, что это важно для всей Украины".

Детали: Зеленский отметил, что 79 лет назад против крымскотатарского народа было совершено преступление геноцида – а теперь зло "вернулось", изменив свои символы, но не сущность.

Он убежден: "Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую нашу частичку нашего государства. Это – наш с вами дом. Уверен, что придет время, когда мы все вместе сможем 18 мая встретиться в уверенности – что в нашем Крыму, в его цветущих садах и в гостеприимных домах есть свободная жизнь, есть теплые воспоминания бабушек и дедушек, есть улыбки детей. И нет одного – нет ни единого следа оккупации".

Зеленский подчеркнул, что работа над возвращением Крыма под контроль Украины продолжается и государство готовится к реинтеграции полуострова.

Президент сообщил, что 18 мая он подписал указ о консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополь.

Указом №283/2023, в частности, утверждается персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Главой этого совета является Владимир Зеленский.

Справка: Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя был создан 15 августа 2022 года указом президента №579/2022.