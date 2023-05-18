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Міністри оборони країн НАТО обговорять питання винищувачів для України на зустрічі в червні

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 16:42

Міністри оборони країн НАТО обговорюватимуть питання можливої передачі Україні західних винищувачів на зустрічі у червні, яка передуватиме саміту Альянсу.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи питання можливої передачі Україні західних винищувачів, Столтенберг зазначив, що постачання зброї розвивалося в міру того, як просувалася війна.

"Спочатку важливим було легке протитанкове озброєння. Потім з'явилися гаубиці та зенітні установки, а потім і танки" – сказав він.

"Деякі країни, такі як Польща та Словаччина, вже поставили бойові літаки, хоча й старі МіГ-29 радянського зразка. Ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі – і в НАТО, і з Україною. Очікую, що ця тема також буде обговорюватися на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в червні" – розповів генсек.

Однак, за його словами, не менш важливим, ніж поставка платформ для озброєнь, є забезпечення їхнього функціонування. "Це передбачає величезну кількість боєприпасів і запчастин, а також цілодобове технічне обслуговування" – пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що не будуть заперечувати проти передачі Україні американських винищувачів F-16 третіми країнами.

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Теми: НАТОавіа
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