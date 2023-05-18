Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністри оборони країн НАТО обговорять питання винищувачів для України на зустрічі в червні

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 16:42

Міністри оборони країн НАТО обговорюватимуть питання можливої передачі Україні західних винищувачів на зустрічі у червні, яка передуватиме саміту Альянсу.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи питання можливої передачі Україні західних винищувачів, Столтенберг зазначив, що постачання зброї розвивалося в міру того, як просувалася війна.

Реклама:

"Спочатку важливим було легке протитанкове озброєння. Потім з'явилися гаубиці та зенітні установки, а потім і танки" – сказав він.

"Деякі країни, такі як Польща та Словаччина, вже поставили бойові літаки, хоча й старі МіГ-29 радянського зразка. Ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі – і в НАТО, і з Україною. Очікую, що ця тема також буде обговорюватися на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в червні" – розповів генсек.

Однак, за його словами, не менш важливим, ніж поставка платформ для озброєнь, є забезпечення їхнього функціонування. "Це передбачає величезну кількість боєприпасів і запчастин, а також цілодобове технічне обслуговування" – пояснив Столтенберг.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що не будуть заперечувати проти передачі Україні американських винищувачів F-16 третіми країнами.

Раніше  Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на закупівлю F-16 для України.

Теми: НАТОавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
НАТО
Британська компанія вироблятиме в Україні гаубиці натівського стандарту
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: