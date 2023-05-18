С-300, "Смерч", ствольна арта, авіабомба: РФ тероризувала Донеччину, є вбитий і поранені

У четвер 18 травня російські окупанти вбили одну людину та поранили сімох на Донеччині.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, 18 травня російські війська обстріляли, ймовірно, із зенітно-ракетних комплексів "С-300", реактивної системи залпового вогню "Смерч", ствольної артилерії населені пункти півночі Донецької області.

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За попередніми даними, окупанти також застосували для ураження цивільних об’єктів та житлової забудови осколково-фугасну авіабомбу ФАБ-250.

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