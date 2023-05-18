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С-300, "Смерч", ствольна арта, авіабомба: РФ тероризувала Донеччину, є вбитий і поранені

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 травня 2023, 17:30
С-300, Смерч, ствольна арта, авіабомба: РФ тероризувала Донеччину, є вбитий і поранені
фото прокуратури

У четвер 18 травня російські окупанти вбили одну людину та поранили сімох на Донеччині.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, 18 травня російські війська обстріляли, ймовірно, із зенітно-ракетних комплексів "С-300", реактивної системи залпового вогню "Смерч", ствольної артилерії населені пункти півночі Донецької області.

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За попередніми даними, окупанти також застосували для ураження цивільних об’єктів та житлової забудови осколково-фугасну авіабомбу ФАБ-250.

У місті Костянтинівка в результаті прямого влучання снаряду у приватний будинок загинув 58-річний чоловік.

 

Ще семеро мирних мешканців віком від 29 до 75 років зазнали поранень у містах Авдіївці, Торецьку та Часовому Ярі. З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості їх доставили до медичних закладів.

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Пошкоджено або вщент зруйновано житлові будинки, лікарняні корпуси, господарські споруди. Уламками потрощено фасади торговельних закладів, автомобілі, дорожнє полотно.

Теми: Донецька областьвійна
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