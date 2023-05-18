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С-300, "Смерч", авиабомба: РФ терроризировала Донецкую область, есть убитый и раненые

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 мая 2023, 17:30
С-300, Смерч, авиабомба: РФ терроризировала Донецкую область, есть убитый и раненые
фото прокуратуры

В четверг 18 мая российские оккупанты убили одного человека и ранили семерых в Донецкой области.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры

Детали: По данным следствия, 18 мая российские войска обстреляли, вероятно, из зенитно-ракетных комплексов "С-300", реактивной системы залпового огня "Смерч", ствольной артиллерии населенные пункты севера Донецкой области.

 

По предварительным данным, оккупанты также применили для поражения гражданских объектов и жилой застройки осколочно-фугасную авиабомбу ФАБ-250.

В городе Константиновка в результате прямого попадания снаряда в частный дом погиб 58-летний мужчина.

 

Еще семеро мирных жителей в возрасте от 29 до 75 лет получили ранения в городах Авдеевка, Торецк и Часов Яр. С телесными повреждениями различной степени тяжести их доставили в медицинские учреждения.

Повреждены или полностью разрушены жилые дома, больничные корпуса, хозяйственные постройки. Обломками разбиты фасады торговых заведений, автомобили, дорожное полотно.

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Темы: Донецкая областьвойна
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