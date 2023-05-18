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Росія визнала, що "зернову угоду" продовжили без виконання її забаганок

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 18:16

Росія в четвер визнала, що погодилась на продовження терміну дії Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода", на ще 60 днів без виконання висунутого нею ж ультиматуму.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з офіційного коментаря Міністерства закордонних справ РФ.

Як заявило російське відомство, Москва підтвердила продовження "без будь-яких змін" зернової угоди ще на два місяці, до 17 липня включно, "у відповідь на звернення, насамперед турецьких партнерів як сторони домовленості".

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МЗС Росії повторив скарги на нібито невиконання російської частини "зернової домовленості" й повторили п’ять вимог, без утілення яких погрожують припинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі після 17 липня. 

Ці вимоги – підключення "Россельхозбанку" до SWIFT, відновлення постачання сільгосптехніки і сервісного обслуговування для неї, зняття обмежень на страхування і на доступ в порти, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", зняття санкцій з російських компаній у сфері виробництва та перевезення сільгосппродукції і добрив.

Вони дослівно повторюють ультиматум, оголошений Москвою в березні, в разі невиконання якого вона погрожувала вийти із "зернової угоди" після 18 травня.

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Як відомо, в липні 2022 року ООН і Туреччина уклали угоду про експорт українського зерна через Чорне море, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яку спричинила війна Росії проти України. Представники Росії, України, Туреччини та ООН входять до складу Спільного координаційного центру (СКЦ) в Стамбулі, який займається реалізацією угоди.

У середу турецький президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про продовження Чорноморської зернової ініціативи ще на два місяці.

Теми: Росіязерно
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