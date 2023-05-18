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Россия признала, что "зерновое соглашение" продлили без выполнения ее прихотей

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 18:16

Россия в четверг признала, что согласилась на продление срока действия Черноморской зерновой инициативы, известной как "зерновая сделка", на еще 60 дней без выполнения выдвинутого ею же ультиматума.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из официального комментария Министерства иностранных дел РФ.

Как заявило российское ведомство, Москва подтвердила продление "без каких-либо изменений" зерновой сделки еще на два месяца, до 17 июля включительно, "в ответ на обращение, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности".

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МИД России повторил жалобы на якобы невыполнение российской части "зерновой договоренности" и повторили пять требований, без воплощения которых угрожают прекратить участие в Черноморской зерновой инициативе после 17 июля. 

Эти требования – подключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и сервисного обслуживания для нее, снятие ограничений на страхование и на доступ в порты, возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", снятие санкций с российских компаний в сфере производства и перевозки сельхозпродукции и удобрений.

Они дословно повторяют ультиматум, объявленный Москвой в марте, в случае невыполнения которого она угрожала выйти из "зерновой сделки" после 18 мая.

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Как известно, в июле 2022 года ООН и Турция заключили соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море, чтобы помочь преодолеть глобальный продовольственный кризис, который вызвала война России против Украины. Представители России, Украины, Турции и ООН входят в состав Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, который занимается реализацией соглашения.

В среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о продлении Черноморской зерновой инициативы еще на два месяца.

Темы: Росcиязерно
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