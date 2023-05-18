У Британії підтвердили: Україна почала використовувати Storm Shadow

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у четвер заявив, що йому відомо про застосування Україною далекобійних ракет Storm Shadow, які Лондон передав Києву.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Воллес заявив на пресконференції з міністром оборони Норвегії Бйорном Арілем Грамом.

"Усе, що я можу сказати, – то це те, що, за моєю інформацією, вона (Storm Shadow – ред.) уже використовувалась після того, як ми оголосили про її відправлення в Україну. Але я не буду вдаватись у подробиці", – сказав він.

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Раніше про застосування далекобійних ракет в Україні повідомляв телеканал CNN із посиланням на джерела.

Минулого тижня Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, а напередодні британський уряд заявив про наміри передати Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон натякнув на передачу Україні далекобійних ракет.