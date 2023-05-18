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В Британии подтвердили: Украина начала использовать Storm Shadow

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 18:28

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг заявил, что ему известно о применении Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Уоллес заявил на пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арилем Грамом. 

"Все, что я могу сказать, – это то, что, по моей информации, оно (Storm Shadow – ред.) уже использовалось после того, как мы объявили о его отправке в Украину. Но я не буду вдаваться в подробности", – сказал он. 

Ранее о применении дальнобойных ракет в Украине сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники.

На прошлой неделе Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, а накануне британское правительство заявило о планах передать Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет.

Темы: Великобританияоружие
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