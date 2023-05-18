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У Києві змінили назви станцій метро, вулиць та провулків

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 18 травня 2023, 19:13
У Києві змінили назви станцій метро, вулиць та провулків
Ілюстративне фото

В Києві перейменували дві станції метрополітену, проєктну зупинку, а також низку вулиць, провулків та алею.

Джерело: засідання Київради 18 травня, пресслужба Київради 

Деталі: Станція метро "Дружби народів" відтепер має назву "Звіринецька", "Площа Льва Толстого" стала "Площею Українських героїв". 

Депутати також підтримали рішення щодо перейменування однієї з майбутніх зупинок, які будуються на Виноградарі: станція метро "Проспект Правди" називатиметься "Варшавська".

Київрада повідомляє, що всього у столиці перейменували 26 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Голосіївський район:

  • вулиця Генерала Матикіна – вулиця Конча-Заспинська;
  • вулиця Юрія Смолича – вулиця Докії Гуменної;
  • провулок Ржевський – провулок Станіслава Лема;
  • вулиця Володі Дубініна – вулиця Рея Бредбері;
  • провулок Левітана – провулок Миколи Бурачека;
  • вулицю Пролетарська – вулиця Наталії Лотоцької;
  • провулок Пролетарський провулок Наталії Лотоцької;
  • вулиця Марії Боровиченко – вулиця Віри Ґедройць.

Святошинський район:

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  • провулок Кулібіна – провулок Антоніни Смереки;
  • вулиця Ріхарда Зорге – вулиця Василя Єрошенка;
  • провулок Червонозаводський – провулок Анатолія Базилевича.

Дніпровський район:

  • вулиця Академіка Бутлерова – вулиця Роберта Лісовського;
  • вулиця Станюковича – вулиця Любові Малої.

Деснянський район:

  • вулиця Червоноткацька – вулиця Вінстона Черчилля;
  • вулиця Некрасова – вулиця Зінаїди Тулуб;
  • вулиця Матросова – вулиця Опанаса Заливахи.

Шевченківський район:

  • провулок Орловського – провулок Джорджа Орвелла.

Дарницький район: 

  • вулиця Чкалова – вулиця Сергія Світославського;
  • провулок Лермонтова 5-го – провулок Дмитра Цвітковського;
  • провулок Волго-Донський – провулок Надії Світличної;
  • провулок Суворова – провулок Ніни Строкатої.

Солом’янський район:

  • вулиця Олександра Пироговського – вулиця Григорія Кочура.

Печерський район:

  • Петрівська алея – алея Магдебурзького права.

Теми: Київметродерусифікація
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