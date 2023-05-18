У Києві змінили назви станцій метро, вулиць та провулків

В Києві перейменували дві станції метрополітену, проєктну зупинку, а також низку вулиць, провулків та алею.

Джерело: засідання Київради 18 травня, пресслужба Київради

Деталі: Станція метро "Дружби народів" відтепер має назву "Звіринецька", "Площа Льва Толстого" стала "Площею Українських героїв".

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Депутати також підтримали рішення щодо перейменування однієї з майбутніх зупинок, які будуються на Виноградарі: станція метро "Проспект Правди" називатиметься "Варшавська".

Київрада повідомляє, що всього у столиці перейменували 26 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Голосіївський район:

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вулиця Генерала Матикіна – вулиця Конча-Заспинська;

вулиця Юрія Смолича – вулиця Докії Гуменної;

провулок Ржевський – провулок Станіслава Лема;

вулиця Володі Дубініна – вулиця Рея Бредбері;

провулок Левітана – провулок Миколи Бурачека;

вулицю Пролетарська – вулиця Наталії Лотоцької;

провулок Пролетарський провулок Наталії Лотоцької;

вулиця Марії Боровиченко – вулиця Віри Ґедройць.

Святошинський район:

провулок Кулібіна – провулок Антоніни Смереки;

вулиця Ріхарда Зорге – вулиця Василя Єрошенка;

провулок Червонозаводський – провулок Анатолія Базилевича.

Дніпровський район:

вулиця Академіка Бутлерова – вулиця Роберта Лісовського;

вулиця Станюковича – вулиця Любові Малої.

Деснянський район:

вулиця Червоноткацька – вулиця Вінстона Черчилля;

вулиця Некрасова – вулиця Зінаїди Тулуб;

вулиця Матросова – вулиця Опанаса Заливахи.

Шевченківський район:

провулок Орловського – провулок Джорджа Орвелла.

Дарницький район:

вулиця Чкалова – вулиця Сергія Світославського;

провулок Лермонтова 5-го – провулок Дмитра Цвітковського;

провулок Волго-Донський – провулок Надії Світличної;

провулок Суворова – провулок Ніни Строкатої.

Солом’янський район:

вулиця Олександра Пироговського – вулиця Григорія Кочура.

Печерський район: