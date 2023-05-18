У Києві змінили назви станцій метро, вулиць та провулків
Четвер, 18 травня 2023, 19:13
В Києві перейменували дві станції метрополітену, проєктну зупинку, а також низку вулиць, провулків та алею.
Джерело: засідання Київради 18 травня, пресслужба Київради
Деталі: Станція метро "Дружби народів" відтепер має назву "Звіринецька", "Площа Льва Толстого" стала "Площею Українських героїв".
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Депутати також підтримали рішення щодо перейменування однієї з майбутніх зупинок, які будуються на Виноградарі: станція метро "Проспект Правди" називатиметься "Варшавська".
Київрада повідомляє, що всього у столиці перейменували 26 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.
Голосіївський район:
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- вулиця Генерала Матикіна – вулиця Конча-Заспинська;
- вулиця Юрія Смолича – вулиця Докії Гуменної;
- провулок Ржевський – провулок Станіслава Лема;
- вулиця Володі Дубініна – вулиця Рея Бредбері;
- провулок Левітана – провулок Миколи Бурачека;
- вулицю Пролетарська – вулиця Наталії Лотоцької;
- провулок Пролетарський провулок Наталії Лотоцької;
- вулиця Марії Боровиченко – вулиця Віри Ґедройць.
Святошинський район:
- провулок Кулібіна – провулок Антоніни Смереки;
- вулиця Ріхарда Зорге – вулиця Василя Єрошенка;
- провулок Червонозаводський – провулок Анатолія Базилевича.
Дніпровський район:
- вулиця Академіка Бутлерова – вулиця Роберта Лісовського;
- вулиця Станюковича – вулиця Любові Малої.
Деснянський район:
- вулиця Червоноткацька – вулиця Вінстона Черчилля;
- вулиця Некрасова – вулиця Зінаїди Тулуб;
- вулиця Матросова – вулиця Опанаса Заливахи.
Шевченківський район:
- провулок Орловського – провулок Джорджа Орвелла.
Дарницький район:
- вулиця Чкалова – вулиця Сергія Світославського;
- провулок Лермонтова 5-го – провулок Дмитра Цвітковського;
- провулок Волго-Донський – провулок Надії Світличної;
- провулок Суворова – провулок Ніни Строкатої.
Солом’янський район:
- вулиця Олександра Пироговського – вулиця Григорія Кочура.
Печерський район:
- Петрівська алея – алея Магдебурзького права.