В Киеве изменили названия станций метро, улиц и переулков

В Киеве переименовали две станции метрополитена, проектную остановку, а также ряд улиц, переулков и аллею.

Источник: заседание Киевсовета 18 мая

Детали: Станция метро "Дружбы народов" отныне называется "Зверинецкая", "Площадь Льва Толстого" стала "Площадью Украинских героев".

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Депутаты также поддержали решение о переименовании одной из будущих остановок, которые строятся на Виноградаре: станция метро "Проспект Правды" будет называться "Варшавская".

Киевсовет сообщает, что всего в столице переименовали 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

Голосеевский район:

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улица Генерала Матыкина - улица Конча-Заспинская;

улица Юрия Смолича - улица Докии Гуменной;

переулок Ржевский - переулок Станислава Лема;

улица Володи Дубинина - улица Рэя Брэдбери;

переулок Левитана - переулок Николая Бурачека;

улицу Пролетарская - улица Натальи Лотоцкой;

переулок Пролетарский переулок Натальи Лотоцкой;

улица Марии Боровиченко - улица Веры Гедройц.

Святошинский район:

переулок Кулибина - переулок Антонины Смереки;

улица Рихарда Зорге - улица Василия Ерошенко;

переулок Червонозаводской - переулок Анатолия Базилевича.

Днепровский район:

улица Академика Бутлерова - улица Роберта Лисовского;

улица Станюковича - улица Любови Малой.

Деснянский район:

улица Красноткацкая - улица Уинстона Черчилля;

улица Некрасова - улица Зинаиды Тулуб;

улица Матросова - улица Афанасия Заливахи.

Шевченковский район:

переулок Орловского - переулок Джорджа Оруэлла.

Дарницкий район:

улица Чкалова - улица Сергея Свитославского;

переулок Лермонтова 5-го - переулок Дмитрия Цветковского;

переулок Волго-Донской - переулок Надежды Светличной;

переулок Суворова - переулок Нины Строкатой.

Соломенский район:

улица Александра Пироговского - улица Григория Кочура.

Печерский район: