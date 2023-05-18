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В Киеве изменили названия станций метро, улиц и переулков

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 18 мая 2023, 19:13
В Киеве изменили названия станций метро, улиц и переулков
Иллюстративное фото

В Киеве переименовали две станции метрополитена, проектную остановку, а также ряд улиц, переулков и аллею.

Источник: заседание Киевсовета 18 мая 

Детали: Станция метро "Дружбы народов" отныне называется "Зверинецкая", "Площадь Льва Толстого" стала "Площадью Украинских героев". 

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Депутаты также поддержали решение о переименовании одной из будущих остановок, которые строятся на Виноградаре: станция метро "Проспект Правды" будет называться "Варшавская".

Киевсовет сообщает, что всего в столице переименовали 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

Голосеевский район:

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  • улица Генерала Матыкина - улица Конча-Заспинская;
  • улица Юрия Смолича - улица Докии Гуменной;
  • переулок Ржевский - переулок Станислава Лема;
  • улица Володи Дубинина - улица Рэя Брэдбери;
  • переулок Левитана - переулок Николая Бурачека;
  • улицу Пролетарская - улица Натальи Лотоцкой;
  • переулок Пролетарский переулок Натальи Лотоцкой;
  • улица Марии Боровиченко - улица Веры Гедройц.

Святошинский район:

  • переулок Кулибина - переулок Антонины Смереки;
  • улица Рихарда Зорге - улица Василия Ерошенко;
  • переулок Червонозаводской - переулок Анатолия Базилевича.

Днепровский район:

  • улица Академика Бутлерова - улица Роберта Лисовского;
  • улица Станюковича - улица Любови Малой.

Деснянский район:

  • улица Красноткацкая - улица Уинстона Черчилля;
  • улица Некрасова - улица Зинаиды Тулуб;
  • улица Матросова - улица Афанасия Заливахи.

Шевченковский район:

  • переулок Орловского - переулок Джорджа Оруэлла.

Дарницкий район:

  • улица Чкалова - улица Сергея Свитославского;
  • переулок Лермонтова 5-го - переулок Дмитрия Цветковского;
  • переулок Волго-Донской - переулок Надежды Светличной;
  • переулок Суворова - переулок Нины Строкатой.

Соломенский район:

  • улица Александра Пироговского - улица Григория Кочура.

Печерский район:

  • Петровская аллея - аллея Магдебургского права.

Темы: Киевметродерусификация
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