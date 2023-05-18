В Киеве изменили названия станций метро, улиц и переулков
Четверг, 18 мая 2023, 19:13
В Киеве переименовали две станции метрополитена, проектную остановку, а также ряд улиц, переулков и аллею.
Источник: заседание Киевсовета 18 мая
Детали: Станция метро "Дружбы народов" отныне называется "Зверинецкая", "Площадь Льва Толстого" стала "Площадью Украинских героев".
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Депутаты также поддержали решение о переименовании одной из будущих остановок, которые строятся на Виноградаре: станция метро "Проспект Правды" будет называться "Варшавская".
Киевсовет сообщает, что всего в столице переименовали 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.
Голосеевский район:
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- улица Генерала Матыкина - улица Конча-Заспинская;
- улица Юрия Смолича - улица Докии Гуменной;
- переулок Ржевский - переулок Станислава Лема;
- улица Володи Дубинина - улица Рэя Брэдбери;
- переулок Левитана - переулок Николая Бурачека;
- улицу Пролетарская - улица Натальи Лотоцкой;
- переулок Пролетарский переулок Натальи Лотоцкой;
- улица Марии Боровиченко - улица Веры Гедройц.
Святошинский район:
- переулок Кулибина - переулок Антонины Смереки;
- улица Рихарда Зорге - улица Василия Ерошенко;
- переулок Червонозаводской - переулок Анатолия Базилевича.
Днепровский район:
- улица Академика Бутлерова - улица Роберта Лисовского;
- улица Станюковича - улица Любови Малой.
Деснянский район:
- улица Красноткацкая - улица Уинстона Черчилля;
- улица Некрасова - улица Зинаиды Тулуб;
- улица Матросова - улица Афанасия Заливахи.
Шевченковский район:
- переулок Орловского - переулок Джорджа Оруэлла.
Дарницкий район:
- улица Чкалова - улица Сергея Свитославского;
- переулок Лермонтова 5-го - переулок Дмитрия Цветковского;
- переулок Волго-Донской - переулок Надежды Светличной;
- переулок Суворова - переулок Нины Строкатой.
Соломенский район:
- улица Александра Пироговского - улица Григория Кочура.
Печерский район:
- Петровская аллея - аллея Магдебургского права.