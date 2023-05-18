Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве изменили названия станций метро, улиц и переулков

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 18 мая 2023, 19:13
В Киеве изменили названия станций метро, улиц и переулков
Иллюстративное фото

В Киеве переименовали две станции метрополитена, проектную остановку, а также ряд улиц, переулков и аллею.

Источник: заседание Киевсовета 18 мая 

Детали: Станция метро "Дружбы народов" отныне называется "Зверинецкая", "Площадь Льва Толстого" стала "Площадью Украинских героев". 

Депутаты также поддержали решение о переименовании одной из будущих остановок, которые строятся на Виноградаре: станция метро "Проспект Правды" будет называться "Варшавская".

Киевсовет сообщает, что всего в столице переименовали 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

Голосеевский район:

  • улица Генерала Матыкина - улица Конча-Заспинская;
  • улица Юрия Смолича - улица Докии Гуменной;
  • переулок Ржевский - переулок Станислава Лема;
  • улица Володи Дубинина - улица Рэя Брэдбери;
  • переулок Левитана - переулок Николая Бурачека;
  • улицу Пролетарская - улица Натальи Лотоцкой;
  • переулок Пролетарский переулок Натальи Лотоцкой;
  • улица Марии Боровиченко - улица Веры Гедройц.

Святошинский район:

ВИДЕО ДНЯ
  • переулок Кулибина - переулок Антонины Смереки;
  • улица Рихарда Зорге - улица Василия Ерошенко;
  • переулок Червонозаводской - переулок Анатолия Базилевича.

Днепровский район:

  • улица Академика Бутлерова - улица Роберта Лисовского;
  • улица Станюковича - улица Любови Малой.

Деснянский район:

  • улица Красноткацкая - улица Уинстона Черчилля;
  • улица Некрасова - улица Зинаиды Тулуб;
  • улица Матросова - улица Афанасия Заливахи.

Шевченковский район:

  • переулок Орловского - переулок Джорджа Оруэлла.

Дарницкий район:

  • улица Чкалова - улица Сергея Свитославского;
  • переулок Лермонтова 5-го - переулок Дмитрия Цветковского;
  • переулок Волго-Донской - переулок Надежды Светличной;
  • переулок Суворова - переулок Нины Строкатой.

Соломенский район:

  • улица Александра Пироговского - улица Григория Кочура.

Печерский район:

  • Петровская аллея - аллея Магдебургского права.

Темы: Киевметродерусификация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
Киев
Пляжного сезона в Киеве не будет - власти
В Киеве еще 2 советских памятника лишили охранного статуса
Данилов: Бессмысленными атаками на Киев Кремль держит градус патриотической истерии
Последние новости
07:42
Обстрелы Херсонщины: россияне убили еще двух человек и троих ранили
07:24
Украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
Все новости...
Реклама: