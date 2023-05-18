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Норвегія передає Україні до восьми РСЗВ M270 і розширить участь у навчанні українців

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 19:15

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам у четвер оголосив про додаткову військову допомогу Україні та розширення участі норвезької сторони в програмі військового навчання українців у Великій Британії.

Про це він сказав на спільній пресконференції з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як зазначив норвезький міністр, його держава надає Україні військову допомогу через спеціальний фонд, заснований Великою Британією, а також у межах операції Interflex із навчання українських військових.

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"Норвегія робить значний внесок до Фонду, і ми робимо свій внесок у підготовку українських солдатів як тут, у Великій Британії, так і в Норвегії. Починаючи з цього літа, Норвегія подвоїть кількість наших інструкторів в операції Interflex", – анонсував він.

Грам також заявив, що Норвегія передає Україні додаткові системи далекобійної артилерії та радари.

"Норвегія надає три артилерійські радіолокаційні станції Arthur та до восьми реактивних систем залпового вогню типу MLRS. Допомога надається у тісній співпраці з Великою Британією", – зазначив він.

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Системи MLRS M270 можуть вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів – так само, як і американські реактивні системи залпового вогню HIMARS. Минулого року кілька партій MLRS Україна отримала від Великої Британії.

Нагадаємо, в березні Збройні сили Норвегії повідомили про доставку в Україну восьми танків Leopard 2 і чотирьох допоміжних машин.

Теми: Норвегіязброя
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