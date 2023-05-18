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Норвегия передает Украине до восьми РСЗО M270 и расширит участие в обучении украинцев

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 19:15

Министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам в четверг объявил о дополнительной военной помощи Украине и расширении участия норвежской стороны в программе военного обучения украинцев в Великобритании.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как отметил норвежский министр, его государство предоставляет Украине военную помощь через специальный фонд, основанный Великобританией, а также в рамках операции Interflex по обучению украинских военных.

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"Норвегия делает значительный вклад в Фонд, и мы делаем свой вклад в подготовку украинских солдат как здесь, в Великобритании, так и в Норвегии. Начиная с этого лета, Норвегия удвоит количество наших инструкторов в операции Interflex", – анонсировал он.

Грам также заявил, что Норвегия передает Украине дополнительные системы дальнобойной артиллерии и радары.

"Норвегия предоставляет три артиллерийские радиолокационные станции Arthur и до восьми реактивных систем залпового огня типа MLRS. Помощь предоставляется в тесном сотрудничестве с Великобританией", – отметил он.

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Системы MLRS M270 могут поражать цели на расстоянии примерно 80 километров – так же, как и американские реактивные системы залпового огня HIMARS. В прошлом году несколько партий MLRS Украина получила от Великобритании.

Напомним, в марте Вооруженные силы Норвегии сообщили о доставке в Украину восьми танков Leopard 2 и четырех вспомогательных машин.

Темы: Норвегияоружие
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