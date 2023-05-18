Міноборони Британії: Ми даємо Україні Storm Shadow, бо не можемо дати винищувачі

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що далекобійні ракети Storm Shadow дозволяють Україні частково компенсувати відсутність сучасних бойових винищувачів, які їй поки не надають.

Про це він сказав на пресконференції з міністром оборони Норвегії Бйорном Арілем Грамом, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Воллес, який підтвердив використання Storm Shadow в Україні, підкреслив важливість надання Україні далекобійних засобів.

"Системи HIMARS і M270 справді докорінно змінили ситуацію на полі бою для українців. Росіяни були змушені передислокувати багато командно-штабних пунктів за межами досяжності цієї зброї. Саме тому важливо мати засоби влучання по цих центрах. Це допомагає Україні в ключові моменти", – вважає Воллес.

Він додав, що надання цих засобів – "це також спосіб пом’якшити ситуацію, за якої ми не можемо надати бойові винищувачі, але можемо допомогти надати одну з речей, які бойові винищувачі здатні робити – уражати тил".

"І так, ми можемо це зробити, надавши Storm Shadow, які забезпечують дальність ураження, як у бойових винищувачів", – наголосив британський міністр.

Нагадаємо, 17 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

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Також Британія готова надавати підтримку у вигляді навчання пілотів, а ще допомагати країнам, які захочуть поставити Україні винищувачі. Водночас сама вона не має наміру передати власні винищувачі Україні.