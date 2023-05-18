Минобороны Британии: Мы даем Украине Storm Shadow, потому что не можем дать истребители

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что дальнобойные ракеты Storm Shadow позволяют Украине частично компенсировать отсутствие современных боевых истребителей, которые ей пока не предоставляют.

Об этом он сказал на пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арилем Грамом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Уоллес, который подтвердил использование Storm Shadow в Украине, подчеркнул важность предоставления Украине дальнобойных средств.

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"Системы HIMARS и M270 действительно в корне изменили ситуацию на поле боя для украинцев. Россияне были вынуждены передислоцировать много командно-штабных пунктов за пределами досягаемости этого оружия. Именно поэтому важно иметь средства попадания по этим центрам. Это помогает Украине в ключевые моменты", – считает Уоллес.

Он добавил, что предоставление этих средств – "это также способ смягчить ситуацию, при которой мы не можем предоставить боевые истребители, но можем помочь предоставить одну из вещей, которые боевые истребители способны делать – поражать тыл".

"И да, мы можем это сделать, предоставив Storm Shadow, которые обеспечивают дальность поражения, как у боевых истребителей", – подчеркнул британский министр.

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Напомним, 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

Также Британия готова оказывать поддержку в виде обучения пилотов, а еще помогать странам, которые захотят поставить Украине истребители. В то же время сама она не намерена передать собственные истребители Украине.