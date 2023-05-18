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Минобороны Британии: Мы даем Украине Storm Shadow, потому что не можем дать истребители

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 19:25

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что дальнобойные ракеты Storm Shadow позволяют Украине частично компенсировать отсутствие современных боевых истребителей, которые ей пока не предоставляют.

Об этом он сказал на пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арилем Грамом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Уоллес, который подтвердил использование Storm Shadow в Украине, подчеркнул важность предоставления Украине дальнобойных средств.

"Системы HIMARS и M270 действительно в корне изменили ситуацию на поле боя для украинцев. Россияне были вынуждены передислоцировать много командно-штабных пунктов за пределами досягаемости этого оружия. Именно поэтому важно иметь средства попадания по этим центрам. Это помогает Украине в ключевые моменты", – считает Уоллес.

Он добавил, что предоставление этих средств – "это также способ смягчить ситуацию, при которой мы не можем предоставить боевые истребители, но можем помочь предоставить одну из вещей, которые боевые истребители способны делать – поражать тыл".

"И да, мы можем это сделать, предоставив Storm Shadow, которые обеспечивают дальность поражения, как у боевых истребителей", – подчеркнул британский министр.

Напомним, 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

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Также Британия готова оказывать поддержку в виде обучения пилотов, а еще помогать странам, которые захотят поставить Украине истребители. В то же время сама она не намерена передать собственные истребители Украине.

Темы: Великобританияоружиеистребители
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