Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны Британии: Мы даем Украине Storm Shadow, потому что не можем дать истребители

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 19:25

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что дальнобойные ракеты Storm Shadow позволяют Украине частично компенсировать отсутствие современных боевых истребителей, которые ей пока не предоставляют.

Об этом он сказал на пресс-конференции с министром обороны Норвегии Бьорном Арилем Грамом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Уоллес, который подтвердил использование Storm Shadow в Украине, подчеркнул важность предоставления Украине дальнобойных средств.

Реклама:

"Системы HIMARS и M270 действительно в корне изменили ситуацию на поле боя для украинцев. Россияне были вынуждены передислоцировать много командно-штабных пунктов за пределами досягаемости этого оружия. Именно поэтому важно иметь средства попадания по этим центрам. Это помогает Украине в ключевые моменты", – считает Уоллес.

Он добавил, что предоставление этих средств – "это также способ смягчить ситуацию, при которой мы не можем предоставить боевые истребители, но можем помочь предоставить одну из вещей, которые боевые истребители способны делать – поражать тыл".

"И да, мы можем это сделать, предоставив Storm Shadow, которые обеспечивают дальность поражения, как у боевых истребителей", – подчеркнул британский министр.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

Также Британия готова оказывать поддержку в виде обучения пилотов, а еще помогать странам, которые захотят поставить Украине истребители. В то же время сама она не намерена передать собственные истребители Украине.

Темы: Великобританияоружиеистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
Все новости...
Реклама: