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Стефанчук анонсував більше NASAMS для України

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 19:53

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що незабаром можуть зрости постачання в Україну норвезьких систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це спікер заявив під час свого візиту до Норвегії в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби Верховної Ради в Телеграмі.

"Відвідав сьогодні підприємство, де виробляють, зокрема, ППО NASAMS. Вони є в Україні й нам потрібно більше. І їх буде більше! Скоро! Зовсім скоро! Аби ще ефективніше збивати все, що Росія в агонії випускає по мирних українських містах, і захиститися від брутальних атак, які РФ продовжує здійснювати проти України", – заявив Стефанчук.

Стефанчук зазначив, що разом із президентом Kongsberg Defence&Aerospace Ейріком Лі та президентом Стортингу (парламент Норвегії) Масудом Гаракхані обговорив питання збільшення постачань протиповітряних систем для Збройних сил України.

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"Україна має перемогти у війні, яку розв’язала Росія. І Україна — переможе. Норвегія — пліч-о-пліч із нами" – заявив спікер.

У четвер також стало відомо про додаткову військову допомогу Україні з боку Норвегії та розширення участі норвезької сторони в програмі військового навчання українців у Великій Британії.

"Норвегія надає три артилерійські радіолокаційні станції Arthur та до восьми реактивних систем залпового вогню типу MLRS. Допомога надається у тісній співпраці з Великою Британією", – заявив міністр оборони Норвегії.

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Теми: ППОСтефанчукзброя
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