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Стефанчук анонсировал больше NASAMS для Украины

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 19:53

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что вскоре могут возрасти поставки в Украину норвежских систем противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом спикер заявил во время своего визита в Норвегию в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Верховной Рады в Телеграмме.

"Посетил сегодня предприятие, где производят, в частности, ПВО NASAMS. Они есть в Украине и нам нужно больше. И их будет больше! Скоро! Совсем скоро! Чтобы еще эффективнее сбивать все, что Россия в агонии выпускает по мирным украинским городам, и защититься от грубых атак, которые РФ продолжает осуществлять против Украины", – заявил Стефанчук.

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Стефанчук отметил, что вместе с президентом Kongsberg Defence&Aerospace Эйриком Ли и президентом Стортинга (парламент Норвегии) Масудом Гаракхани обсудил вопрос увеличения поставок противовоздушных систем для Вооруженных сил Украины. 

"Украина должна победить в войне, которую развязала Россия. И Украина – победит. Норвегия – бок о бок с нами", – заявил спикер.

В четверг также стало известно о дополнительной военной помощи Украине со стороны Норвегии и расширении участия норвежской стороны в программе военного обучения украинцев в Великобритании.

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"Норвегия предоставляет три артиллерийские радиолокационные станции Arthur и до восьми реактивных систем залпового огня типа MLRS. Помощь предоставляется в тесном сотрудничестве с Великобританией", – заявил министр обороны Норвегии.

Темы: ПВОСтефанчукоружие
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