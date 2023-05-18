Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Пентагон переоцінив мінімум на $3 млрд вартість наданої Україні зброї. Це хороша новина

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 20:01

Міністерство оборони США виявило помилку в обліку вартості озброєння, яке Україна отримувала з американських складів, у результаті чого це число було завищене приблизно на три мільярди доларів.

Про це агенції Reuters розповіли два джерела в Сенаті й оборонному секторі уряду США, повідомляє "Європейська правда".

Помилка обліку, за даними інформагентства, стала наслідком того, що вартість зброї, яка була взята з американських запасів, а потім відправлена в Україну, була "вищою за обґрунтовану".

Джерела пояснили, що американське Міноборони використовувало для оцінки військової допомоги вартість обладнання, яким буде заміщене передана Україні зброя. Вона ж коштує менше з урахуванням амортизації.

Представник оборонного відомства сказав Reuters, що сума "переоціненої" допомоги Україні може зрости, оскільки Пентагон вивчить ситуацію більш ретельно.

Як пише агентство, переоцінка військової допомоги Україні означає, що США мають більше додаткових коштів, ніж вважалось раніше, а отже, потреби узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги між Білим домом і Конгресом може поки не виникнути.

Раніше деякі чиновники адміністрації президента США, законодавці й співробітники Конгресу висловили занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.

ВІДЕО ДНЯ

Між Конгресом і Білим домом досі тривають переговори щодо підняття стелі державного боргу, в обмін на що Конгрес вимагає значно скоротити витрати. Як повідомляли ЗМІ, ці переговори, які стосуються й оборонного бюджету на 2024 рік, можуть ускладнити фінансування України.

У Білому домі, однак, заявили, що наразі не планують звертатися до Конгресу з проханням про виділення додаткових коштів на підтримку України до кінця фінансового року.

Теми: СШАзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

фотоПутіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Усі новини...
ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмута і місцями просуваються – Маляр
Третя ОШБ прорвалась на околицях Бахмута – це плацдарм для подальшого контрнаступу
По всій Україні пів години лунала повітряна тривога
Зеленський збирав військовий кабінет: окреслили пріорітети на найближчий час
Останні новини
07:42
Обстріли Херсонщини: росіяни вбили ще двох осіб і трьох поранили
07:24
Українські захисники знищили ворожий вертоліт Ка-52
06:53
Бахмут і Мар’їнка залишаються епіцентром бойових дій – зведення
06:10
На окупованій Луганщині загарбники планують нову хвилю вивезення дітей – спротив
05:06
Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину
04:06
Пентагон пояснив деталі надання Україні F-16
03:18
Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"
02:33
Держдеп США про "зернову угоду": Росія продовжує вдаватися до "явних порушень"
01:44
Росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон відповів
00:58
Ворог гатив по громадах Сумщини, скинув 6 мін
Усі новини...
Реклама: