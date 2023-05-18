ЗМІ: Пентагон переоцінив мінімум на $3 млрд вартість наданої Україні зброї. Це хороша новина

Міністерство оборони США виявило помилку в обліку вартості озброєння, яке Україна отримувала з американських складів, у результаті чого це число було завищене приблизно на три мільярди доларів.

Про це агенції Reuters розповіли два джерела в Сенаті й оборонному секторі уряду США, повідомляє "Європейська правда".

Помилка обліку, за даними інформагентства, стала наслідком того, що вартість зброї, яка була взята з американських запасів, а потім відправлена в Україну, була "вищою за обґрунтовану".

Джерела пояснили, що американське Міноборони використовувало для оцінки військової допомоги вартість обладнання, яким буде заміщене передана Україні зброя. Вона ж коштує менше з урахуванням амортизації.

Представник оборонного відомства сказав Reuters, що сума "переоціненої" допомоги Україні може зрости, оскільки Пентагон вивчить ситуацію більш ретельно.

Як пише агентство, переоцінка військової допомоги Україні означає, що США мають більше додаткових коштів, ніж вважалось раніше, а отже, потреби узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги між Білим домом і Конгресом може поки не виникнути.

Раніше деякі чиновники адміністрації президента США, законодавці й співробітники Конгресу висловили занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.

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Між Конгресом і Білим домом досі тривають переговори щодо підняття стелі державного боргу, в обмін на що Конгрес вимагає значно скоротити витрати. Як повідомляли ЗМІ, ці переговори, які стосуються й оборонного бюджету на 2024 рік, можуть ускладнити фінансування України.

У Білому домі, однак, заявили, що наразі не планують звертатися до Конгресу з проханням про виділення додаткових коштів на підтримку України до кінця фінансового року.