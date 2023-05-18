Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Пентагон переоценил минимум на $3 млрд стоимость переданного Украине оружия. Это хорошая новость

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 20:01

Министерство обороны США выявило ошибку в учете стоимости вооружения, которое Украина получала с американских складов, в результате чего это число было завышено примерно на три миллиарда долларов.

Об этом агентству Reuters рассказали два источника в Сенате и оборонном секторе правительства США, сообщает "Европейская правда".

Ошибка учета, по данным информагентства, стала следствием того, что стоимость оружия, которое было взято из американских запасов, а затем отправлено в Украину, была "выше обоснованной".

Реклама:

Источники объяснили, что американское Минобороны использовало для оценки военной помощи стоимость оборудования, которым будет замещено переданное Украине оружие. Оно же стоит меньше с учетом амортизации.

Представитель оборонного ведомства сказал Reuters, что сумма "переоцененной" помощи Украине может вырасти, поскольку Пентагон изучит ситуацию более тщательно.

Как пишет агентство, переоценка военной помощи Украине означает, что США имеют больше дополнительных средств, чем считалось ранее, а значит, необходимости согласовывать еще один пакет финансовой помощи между Белым домом и Конгрессом может пока не возникнуть.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее некоторые чиновники администрации президента США, законодатели и сотрудники Конгресса выразили обеспокоенность тем, что средства на поддержку Украины могут закончиться к середине лета.

Между Конгрессом и Белым домом до сих пор продолжаются переговоры о поднятии потолка государственного долга, в обмен на что Конгресс требует значительно сократить расходы. Как сообщали СМИ, эти переговоры, которые касаются и оборонного бюджета на 2024 год, могут усложнить финансирование Украины.

В Белом доме, однако, заявили, что пока не планируют обращаться к Конгрессу с просьбой о выделении дополнительных средств на поддержку Украины до конца финансового года.

Темы: СШАоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
США
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
Все новости...
Реклама: