СМИ: Пентагон переоценил минимум на $3 млрд стоимость переданного Украине оружия. Это хорошая новость

Министерство обороны США выявило ошибку в учете стоимости вооружения, которое Украина получала с американских складов, в результате чего это число было завышено примерно на три миллиарда долларов.

Об этом агентству Reuters рассказали два источника в Сенате и оборонном секторе правительства США, сообщает "Европейская правда".

Ошибка учета, по данным информагентства, стала следствием того, что стоимость оружия, которое было взято из американских запасов, а затем отправлено в Украину, была "выше обоснованной".

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Источники объяснили, что американское Минобороны использовало для оценки военной помощи стоимость оборудования, которым будет замещено переданное Украине оружие. Оно же стоит меньше с учетом амортизации.

Представитель оборонного ведомства сказал Reuters, что сумма "переоцененной" помощи Украине может вырасти, поскольку Пентагон изучит ситуацию более тщательно.

Как пишет агентство, переоценка военной помощи Украине означает, что США имеют больше дополнительных средств, чем считалось ранее, а значит, необходимости согласовывать еще один пакет финансовой помощи между Белым домом и Конгрессом может пока не возникнуть.

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Ранее некоторые чиновники администрации президента США, законодатели и сотрудники Конгресса выразили обеспокоенность тем, что средства на поддержку Украины могут закончиться к середине лета.

Между Конгрессом и Белым домом до сих пор продолжаются переговоры о поднятии потолка государственного долга, в обмен на что Конгресс требует значительно сократить расходы. Как сообщали СМИ, эти переговоры, которые касаются и оборонного бюджета на 2024 год, могут усложнить финансирование Украины.

В Белом доме, однако, заявили, что пока не планируют обращаться к Конгрессу с просьбой о выделении дополнительных средств на поддержку Украины до конца финансового года.