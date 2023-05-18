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Росія вкрила вогнем Нікополь: є руйнування

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 18 травня 2023, 20:50
Росія вкрила вогнем Нікополь: є руйнування
Фото Дніпропетровської ОВА

Російські військові 18 травня обстріляли Нікополь з важкої артилерії – пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач, знищена господарська споруда.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "До міста прилетіло з десяток снарядів. Люди не постраждали. На жаль, є руйнування". 

Деталі: Він уточнив, що пошкоджені 4 приватні будинки. Одна господарська споруда знищена, ще 3 – потрощені. Побиті 3 лінії електропередач.

 
 

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Теми: Нікопольобстріл
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