Росія вкрила вогнем Нікополь: є руйнування

Російські військові 18 травня обстріляли Нікополь з важкої артилерії – пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач, знищена господарська споруда.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "До міста прилетіло з десяток снарядів. Люди не постраждали. На жаль, є руйнування".

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Деталі: Він уточнив, що пошкоджені 4 приватні будинки. Одна господарська споруда знищена, ще 3 – потрощені. Побиті 3 лінії електропередач.