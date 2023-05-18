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Россия обстреляла Никополь: есть разрушения

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 18 мая 2023, 20:50
Россия обстреляла Никополь: есть разрушения
Фото Днепропетровской ОвА

Российские военные 18 мая обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии – повреждены частные дома и линии электропередач, уничтожена хозяйственная постройка.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "В город прилетело с десяток снарядов. Люди не пострадали. К сожалению, есть разрушения". 

Детали: Он уточнил, что повреждены 4 частных дома. Одна хозяйственная постройка уничтожена, еще 3 - разбиты. Побиты 3 линии электропередач.

 
 

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Темы: Никопольобстрел
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