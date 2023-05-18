Зеленський збирав військовий кабінет: Бригади наступу – молодці

Президент Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету і нараду з командувачами фронту, на якій, зокрема, окреслили пріорітети України на найближчий час.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Щойно провів засідання військового кабінету. Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави.

Реклама:

Були командувачі ключових напрямків фронту. Також Головком, Генштаб, розвідка, безпека. Дуже змістовна робота. Перше: бригади оборони – молодці, головні стратегічні завдання виконали, деталі зараз не час повідомляти. Друге: бригади наступу – молодці, готуємося, без деталей. Третє: щодо захисту цивільних громадян – Повітряні сили – молодці, тут із деталями".

Деталі: Зеленський додав, що пріоритети України "на цей тиждень, наступний і на найближчий час" загалом – додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя.