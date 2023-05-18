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Зеленський збирав військовий кабінет: Бригади наступу – молодці

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 18 травня 2023, 21:26
Зеленський збирав військовий кабінет: Бригади наступу – молодці
Скрін з відеозвернення 18 травня

Президент Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету і нараду з командувачами фронту, на якій, зокрема, окреслили пріорітети України на найближчий час.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Щойно провів засідання військового кабінету. Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. 

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Були командувачі ключових напрямків фронту. Також Головком, Генштаб, розвідка, безпека. Дуже змістовна робота. Перше: бригади оборони – молодці, головні стратегічні завдання виконали, деталі зараз не час повідомляти. Друге: бригади наступу – молодці, готуємося, без деталей. Третє: щодо захисту цивільних громадян – Повітряні сили – молодці, тут із деталями". 

Деталі: Зеленський додав, що пріоритети України "на цей тиждень, наступний і на найближчий час" загалом – додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя. 

Теми: ЗеленськийпрезидентППОзброя
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