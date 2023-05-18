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Зеленский собирал военный кабинет: Бригады наступления – молодцы

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 18 мая 2023, 21:26
Зеленский собирал военный кабинет: Бригады наступления – молодцы
Скрин из видеообращения 18 мая

Президент Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета и совещание с командующими фронта, на котором, в частности, обозначили приоритеты Украины на ближайшее время.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Только что провел заседание военного кабинета. Это наш особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства. 

Были командующие ключевых направлений фронта. Также Главком, Генштаб, разведка, безопасность. Очень содержательная работа. Первое: бригады обороны - молодцы, главные стратегические задачи выполнили, детали сейчас не время сообщать. Второе: бригады наступления - молодцы, готовимся, без деталей. Третье: по защите гражданских лиц - Воздушные силы - молодцы, здесь с деталями". 

Детали: Зеленский добавил, что приоритеты Украины "на эту неделю, следующую и на ближайшее время" в целом - дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, учения и самолеты, дальнобойное оружие.

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Темы: ЗеленскийпрезидентПВОоружие
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