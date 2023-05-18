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Посол Франції відвідав Ізюм

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 22:10

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен прибув із візитом до міста Ізюм Харківської області, яке з березня по вересень 2022 року перебувало під російською окупацією.

Про це посол повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Французький дипломат нагадав, що вже був в Ізюмі незабаром після його деокупації, коли там почали виявляти масові поховання – зокрема й за участі французьких слідчих.

"Ізюм поступово повертається до життя, незважаючи на пережиті страждання", – зазначив де Понсен, відзначивши "дивовижну стійкість мешканців" міста.

Посол не уточнив, коли саме він відвідав Ізюм, не повідомляла про його візит і міська влада. Водночас голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в четвер повідомив про візит Етьєна де Понсена до Слов'янська й Краматорська.

Раніше у травні посол Франції відвідував місто Умань, яке постраждало від російського ракетного удару, та Кривий Ріг Дніпропетровської області.

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Теми: ФранціяІзюмдипломатичні відносиниМЗС
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