Посол Франции посетил Изюм

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен прибыл с визитом в город Изюм Харьковской области, который с марта по сентябрь 2022 года находился под российской оккупацией.

Об этом посол сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

Французский дипломат напомнил, что уже был в Изюме вскоре после его деоккупации, когда там начали обнаруживать массовые захоронения – в том числе и с участием французских следователей.

"Изюм постепенно возвращается к жизни, несмотря на пережитые страдания", – отметил де Понсен, отметив "удивительную стойкость жителей" города.

.@Franceenukraine de nouveau à #Izioum ville martyrisée durant les mois de l'occupation 🇷🇺 l'an passé. Retour sur les lieux tragiques où furent ensevelies les victimes 🇺🇦. Rappel que la lutte contre l'impunité des crimes de guerre 🇷🇺 est une priorité 🇫🇷. Ne pas oublier. 🇺🇦🇫🇷 https://t.co/HoF7Ckkp34 pic.twitter.com/K6g84MIJIe — Etienne de Poncins (@EdePoncins) May 18, 2023

Посол не уточнил, когда именно он посетил Изюм, не сообщали о его визите и городские власти. В то же время глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в четверг сообщил о визите Этьена де Понсена в Славянск и Краматорск.

Ранее в мае посол Франции посещал город Умань, который пострадал от российского ракетного удара, и Кривой Рог Днепропетровской области.