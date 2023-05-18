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Посол Франции посетил Изюм

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 22:10

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен прибыл с визитом в город Изюм Харьковской области, который с марта по сентябрь 2022 года находился под российской оккупацией.

Об этом посол сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

Французский дипломат напомнил, что уже был в Изюме вскоре после его деоккупации, когда там начали обнаруживать массовые захоронения – в том числе и с участием французских следователей.

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"Изюм постепенно возвращается к жизни, несмотря на пережитые страдания", – отметил де Понсен, отметив "удивительную стойкость жителей" города.

Посол не уточнил, когда именно он посетил Изюм, не сообщали о его визите и городские власти. В то же время глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в четверг сообщил о визите Этьена де Понсена в Славянск и Краматорск.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в мае посол Франции посещал город Умань, который пострадал от российского ракетного удара, и Кривой Рог Днепропетровской области.

Темы: ФранцияИзюмдипломатические отношенияМИД
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