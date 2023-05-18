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Міністерка Австрії досі наполягає, що негайна участь у розмінуванні України порушує нейтралітет

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 22:51

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер не змінила думку щодо можливої участі держави в розмінуванні України до завершення бойових дій, вважаючи це порушенням конституційного нейтралітету.

Свою позицію Таннер висловила в інтерв’ю австрійській радіостанції Ö1 у четвер, пише "Європейська правда".

На думку очільниці австрійського Міноборони, в Україні наразі неможливо "розрізнити гуманітарне і військове розмінування". Також вона вказала, що обладнання Австрії для розмінування наразі задіяне на Західних Балканах.

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Водночас Таннер сказала, що Відень підтримає фінансово операцію з гуманітарного розмінування України на рівні Європейського Союзу.

Принагідно вона не погодилась із президентом Австрії Александером Ван дер Белленом, який напередодні закликав до негайної допомоги Україні з гуманітарним розмінуванням.

Як повідомлялось, очільниця Міноборони Австрії Клаудія Таннер вважає, що допомога в розмінуванні України повинна надаватись лише після завершенні війни в Україні, тому що "розмінування у воєнний час суперечить конституційному праву".

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Таннер казала, що немає жодних гарантій того, що операції з розмінування "не будуть використані воюючими сторонами для початку стратегічної атаки, тому що дороги знову стануть безпечнішими для руху".

Українська сторона раніше зверталась до Австрії з проханням допомогти в розмінуванні територій. Про це, серед іншого, казав і Володимир Зеленський під час звернення до депутатів нижньої палати австрійського парламенту.

Теми: Австріярозмінування
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