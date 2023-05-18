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Министр Австрии: немедленное участие в разминировании Украины нарушает нейтралитет

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 22:51

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер не изменила мнение о возможном участии государства в разминировании Украины до завершения боевых действий, считая это нарушением конституционного нейтралитета.

Свою позицию Таннер выразила в интервью австрийской радиостанции Ö1 в четверг, пишет "Европейская правда".

По мнению руководительницы австрийского Минобороны, в Украине пока невозможно "различить гуманитарное и военное разминирование". Также она указала, что оборудование Австрии для разминирования пока задействовано на Западных Балканах.

В то же время Таннер сказала, что Вена поддержит финансово операцию по гуманитарному разминированию Украины на уровне Европейского Союза.

Попутно она не согласилась с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, который накануне призвал к немедленной помощи Украине с гуманитарным разминированием.

Как сообщалось, глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер считает, что помощь в разминировании Украины должна предоставляться только после завершения войны в Украине, потому что "разминирование в военное время противоречит конституционному праву".

Таннер говорила, что нет никаких гарантий того, что операции по разминированию "не будут использованы воюющими сторонами для начала стратегической атаки, потому что дороги снова станут безопасными для движения".

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Украинская сторона ранее обращалась к Австрии с просьбой помочь в разминировании территорий. Об этом, среди прочего, говорил и Владимир Зеленский во время обращения к депутатам нижней палаты австрийского парламента.

Темы: Австрияразминирование
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