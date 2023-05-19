Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді

"Українська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 00:14
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Томас Бах, Фото denverpost

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловив побажання, щоб участь в Олімпіаді 2024 взяли всі країни, у тому числі Росія та Білорусь.

Джерело: Inside the Games із посиланням на заяву Баха під час виступу у Софії на святкуванні 100-річчя Болгарського олімпійського комітету

Пряма мова: "Рекомендація МОК полягає в тому, що спортсмени всіх країн повинні бути допущені до участі у відбіркових змаганнях, які вже відбуваються. Я сподіваюся, що багато федерацій приймуть наші рекомендації.

Реклама:

Я щасливий, що отримав підтримку в цьому питанні від президента Болгарії Румена Радева. Він, як і ми, хоче, щоб спортсмени з усіх 206 національних комітетів МОК могли брати участь в Олімпійських іграх".

Що цьому передувало: 

  • До цього МОК не затвердив і не заборонив участь росіян та білорусів у змаганнях Олімпіади-2024 у Парижі. Комітет пообіцяв ухвалити "це рішення у відповідний момент, на власний розсуд та без прив'язки до результатів попередніх олімпійських кваліфікаційних змагань".
  • Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику українських чиновників, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як МОК заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ОлімпіадаспортРосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Олімпіада
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Рішення про участь українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі ще не ухвалили – Гутцайт
Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
Останні новини
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: