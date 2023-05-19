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Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді

"Українська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 00:14
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Томас Бах, Фото denverpost

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловив побажання, щоб участь в Олімпіаді 2024 взяли всі країни, у тому числі Росія та Білорусь.

Джерело: Inside the Games із посиланням на заяву Баха під час виступу у Софії на святкуванні 100-річчя Болгарського олімпійського комітету

Пряма мова: "Рекомендація МОК полягає в тому, що спортсмени всіх країн повинні бути допущені до участі у відбіркових змаганнях, які вже відбуваються. Я сподіваюся, що багато федерацій приймуть наші рекомендації.

Я щасливий, що отримав підтримку в цьому питанні від президента Болгарії Румена Радева. Він, як і ми, хоче, щоб спортсмени з усіх 206 національних комітетів МОК могли брати участь в Олімпійських іграх".

Що цьому передувало: 

  • До цього МОК не затвердив і не заборонив участь росіян та білорусів у змаганнях Олімпіади-2024 у Парижі. Комітет пообіцяв ухвалити "це рішення у відповідний момент, на власний розсуд та без прив'язки до результатів попередніх олімпійських кваліфікаційних змагань".
  • Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику українських чиновників, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як МОК заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Теми: ОлімпіадаспортРосіяБілорусь
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