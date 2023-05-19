Глава МОК хочет, чтобы россияне и белорусы приняли участие в Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил пожелание, чтобы участие в Олимпиаде 2024 приняли все страны, в том числе Россия и Беларусь.

Источник: Inside the Games со ссылкой на заявление Баха во время выступления в Софии на праздновании 100-летия Болгарского олимпийского комитета

Прямая речь: "Рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены к участию в отборочных соревнованиях, которые уже происходят. Я надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации.

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Я счастлив, что получил поддержку в этом вопросе от президента Болгарии Румена Радева. Он, как и мы, хочет, чтобы спортсмены из всех 206 национальных комитетов МОК могли участвовать в Олимпийских играх".

Что этому предшествовало:

До этого МОК не утвердил и не запретил участие россиян и белорусов в соревнованиях Олимпиады-2024 в Париже. Комитет пообещал принять "это решение в соответствующий момент, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований".

Международный олимпийский комитет отверг критику украинских чиновников, которые обвинили его в пропаганде войны после того, как МОК заявил, что россиянам потенциально может быть предоставлена возможность квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.