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Глава МОК хочет, чтобы россияне и белорусы приняли участие в Олимпиаде

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 00:14
Глава МОК хочет, чтобы россияне и белорусы приняли участие в Олимпиаде
мас Бах, Фото denverpost

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил пожелание, чтобы участие в Олимпиаде 2024 приняли все страны, в том числе Россия и Беларусь.

Источник: Inside the Games со ссылкой на заявление Баха во время выступления в Софии на праздновании 100-летия Болгарского олимпийского комитета

Прямая речь: "Рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены к участию в отборочных соревнованиях, которые уже происходят. Я надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации.

Я счастлив, что получил поддержку в этом вопросе от президента Болгарии Румена Радева. Он, как и мы, хочет, чтобы спортсмены из всех 206 национальных комитетов МОК могли участвовать в Олимпийских играх".

Что этому предшествовало: 

  • До этого МОК не утвердил и не запретил участие россиян и белорусов в соревнованиях Олимпиады-2024 в Париже. Комитет пообещал принять "это решение в соответствующий момент, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований".
  • Международный олимпийский комитет отверг критику украинских чиновников, которые обвинили его в пропаганде войны после того, как МОК заявил, что россиянам потенциально может быть предоставлена возможность квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Темы: ОлимпиадаспортРосcияБеларусь
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