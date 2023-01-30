МОК відкинув критику України щодо допуску росіян до Олімпійських Ігор
Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику українських чиновників, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як МОК заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Джерело: заява МОК для "Reuters"
Деталі: Радник президента України Михайло Подоляк на вихідних заявив, що МОК пропагує "насильство, масові вбивства, руйнування", а в понеділок заявив, що присутність Росії на Іграх означатиме надання країні "платформи для просування геноциду".
Дослівно Міжнародний олімпійський комітет: "МОК найрішучішим чином відкидає цю та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії".
Деталі: У понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернув увагу на те, що багато російських олімпійців мають зв'язки з військовими, в тому числі виступаючи за спортивні клуби, пов'язані з Міністерством оборони РФ.
"Армія, яка чинить звірства, вбиває, ґвалтує, мародерствує. Ось кого неосвічений МОК хоче виставити під білим прапором, дозволивши змагатися", – написав Кулеба у Твіттері.
Передісторія:
- Минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) привітав пропозицію Олімпійської ради Азії надати російським і білоруським спортсменам можливість змагатися в Азії. Потенційно це може включати в себе й олімпійські відбіркові змагання, оскільки російські та білоруські спортсмени не можуть змагатися в Європі зараз.
- 27 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне міжнародну кампанію, щоб не допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських Іграх.
- 28 січня Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитися щодо прагнення МОК повернути російських спортсменів у міжнародні змагання.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще на початку січня запрошував президента МОК Томаса Баха та інших спортивних функціонерів у Дружківку, де росіяни ракетою розтрощили льодову арену "Альтаїр". А Зеленський запросив Баха в Бахмут, який російські війська намагаються захопити.
- Президент МОК Томас Бах заявив, що хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.
- Міністерство закордонних справ Росії заявило, що будь-яка спроба витіснити Москву з міжнародного спорту через війну, яку вона називає своєю "спеціальною військовою операцією" в Україні, "приречена на провал".