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МОК відкинув критику України щодо допуску росіян до Олімпійських Ігор

Олена РощінаПонеділок, 30 січня 2023, 21:02
МОК відкинув критику України щодо допуску росіян до Олімпійських Ігор
Official Olympic Flag, Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику українських чиновників, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як МОК заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Джерело: заява МОК для "Reuters"

Деталі: Радник президента України Михайло Подоляк на вихідних заявив, що МОК пропагує "насильство, масові вбивства, руйнування", а в понеділок заявив, що присутність Росії на Іграх означатиме надання країні "платформи для просування геноциду".

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Дослівно Міжнародний олімпійський комітет: "МОК найрішучішим чином відкидає цю та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії".

Деталі: У понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернув увагу на те, що багато російських олімпійців мають зв'язки з військовими, в тому числі виступаючи за спортивні клуби, пов'язані з Міністерством оборони РФ.

"Армія, яка чинить звірства, вбиває, ґвалтує, мародерствує. Ось кого неосвічений МОК хоче виставити під білим прапором, дозволивши змагатися", – написав Кулеба у Твіттері.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) привітав пропозицію Олімпійської ради Азії надати російським і білоруським спортсменам можливість змагатися в Азії. Потенційно це може включати в себе й олімпійські відбіркові змагання, оскільки російські та білоруські спортсмени не можуть змагатися в Європі зараз.
  • 27 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне міжнародну кампанію, щоб не допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських Іграх.
  • 28 січня Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитися щодо прагнення МОК повернути російських спортсменів у міжнародні змагання.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще на початку січня запрошував президента МОК Томаса Баха та інших спортивних функціонерів у Дружківку, де росіяни ракетою розтрощили льодову арену "Альтаїр".  А Зеленський запросив Баха в Бахмут, який російські війська намагаються захопити.
  • Президент МОК Томас Бах заявив, що хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.
  • Міністерство закордонних справ Росії заявило, що будь-яка спроба витіснити Москву з міжнародного спорту через війну, яку вона називає своєю "спеціальною військовою операцією" в Україні, "приречена на провал".

Теми: ОлімпіадаспортРосіявійна
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