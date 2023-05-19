Суд відправив на новий розгляд справу Дубневича про розкрадання в УЗ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та відправила на повторний розгляд справу народного депутата України Ярослава Дубневича та ще 8 осіб, яких обвинувачують у розкраданні понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

Джерело: пресслужба САП у Facebook

Дослівно: "18 травня Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП, скасувала ухвалу колегії суддів першої інстанції та скерувала на новий розгляд справу стосовно 9 осіб, серед яких народний депутат України ХІ скликання та колишні посадові особи філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", які обвинувачуються у незаконному заволодінні понад 93 млн грн коштів "Укрзалізниці".

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