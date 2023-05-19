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Суд відправив на новий розгляд справу Дубневича про розкрадання в УЗ

"Українська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 00:47
Суд відправив на новий розгляд справу Дубневича про розкрадання в УЗ
Ярослав Дубневич. Скріншот з відео

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та відправила на повторний розгляд справу народного депутата України Ярослава Дубневича та ще 8 осіб, яких обвинувачують у розкраданні понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

Джерело: пресслужба САП у Facebook

Дослівно: "18 травня Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП, скасувала ухвалу колегії суддів першої інстанції та скерувала на новий розгляд справу стосовно 9 осіб, серед яких народний депутат України ХІ скликання та колишні посадові особи філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", які обвинувачуються у незаконному заволодінні понад 93 млн грн коштів "Укрзалізниці".

Передісторія:

  • Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні 93,2 млн грн на схемі із закупівлі "Укрзалізницею" стрілочної продукції. 
  • 31 жовтня 2019 року Верховна Рада зняла з нього недоторканність і дозволила арешт нардепа. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.
  • 9 вересня 2022 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання захисту та закрила справу Дубневича на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України (після повідомлення про підозру сплив термін досудового розслідування).
  • Прокурор САП не погодився з рішенням ВАКС та оскаржив його в суді апеляційної інстанції.

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Теми: судпрокуратураУкрзалізниця
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